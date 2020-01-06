İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ - Son Dakika
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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

6 saat önce

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:26 Kaynak: DHA
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