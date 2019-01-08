İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
İstanbul DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'da ise, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya
)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:29 Kaynak: DHA
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