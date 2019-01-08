Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

İstanbul DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'da ise, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de  iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

Eminönü, DHA, Bursa, İstanbul, Güncel
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