Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

32 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle,

-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı

-19.15 Bostancı-Bandırma/ Yenikapı-Bandırma 

-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

-19.50 Kadıköy-Bursa 

-20.05 Yenikapı-Bursa 

-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

*13.03.2019

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-07.50 Kadıköy-Bursa

-08.05 Yenikapı-Bursa 

-09.50 Kadıköy-Bursa

-10.05 Yenikapı-Bursa 

-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle,

-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

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