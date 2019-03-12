İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İstanbul
DHA
İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO
ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle,
-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı
-19.15 Bostancı-Bandırma/ Yenikapı-Bandırma
-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
-19.50 Kadıköy-Bursa
-20.05 Yenikapı-Bursa
-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
*13.03.2019
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
-07.50 Kadıköy-Bursa
-08.05 Yenikapı-Bursa
-09.50 Kadıköy-Bursa
-10.05 Yenikapı-Bursa
-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle,
-16.00 Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)