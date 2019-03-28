İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri
22 dakika önce
OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO
ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO,
-17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO,
-19.00 Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci)
-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:18 Kaynak: DHA
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