Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO,

-17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

-18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

BUDO,

-19.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:34 Kaynak: DHA

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