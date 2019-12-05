İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
7 saat önce
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle,
BUDO,
07.00 Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO,
18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma
seferi
18.45-21: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi
- İstanbul
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