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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

7 saat önce

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri, System.String[]
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle,

BUDO,

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

İDO,

18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma seferi

18.45-21: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi


- İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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