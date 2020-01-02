İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

6 saat önce

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri, System.String[]

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.


BUDO'dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, İDO'nun ise 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı. - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:16 Kaynak: İHA
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