İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika
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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

6 saat önce

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri, System.String[]

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

(İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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