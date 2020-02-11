İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.



İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy saat 08: 30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 09: 50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 10: 30, Bostancı-Yenikapı- Bandırma saat 18: 45 seferleri iptal edildi. - BURSA