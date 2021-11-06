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İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ - Son Dakika

İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

06.11.2021 08:10
İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO08.30Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İDO VE BUDO'DAN SİS NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ - Son Dakika
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