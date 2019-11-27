İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz