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İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ

6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTAL EDİLDİ, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO'nun 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Armutlu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:56 Kaynak: DHA
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