İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

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