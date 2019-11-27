Son Dakika › Güncel › İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ
6 saat önce
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:41 Kaynak: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
İDO'nun 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy
seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya
)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas
), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Görüntü dökümü:
--------------
-ARŞİV
- İstanbul
Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi