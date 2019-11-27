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İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi
6 saat önce
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:52 Kaynak: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
İDO'nun 0830 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (EminönüSirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (EminönüSirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (EminönüSirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.
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