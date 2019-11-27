Son Dakika › Güncel › İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi - Son Dakika
İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi
7 saat önce
İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz