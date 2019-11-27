Son Dakika Haberleri: İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi
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İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi

7 saat önce

İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ.

İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFER İPTALLERİ İPTAL EDİLDİ

İdo ve budo'nun bazı sefer iptalleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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