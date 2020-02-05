İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 5 Şubat Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07: 30 seferi, Bostancı- Beşiktaş 07: 40 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi"

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi."

(Zafer Peker/İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Armutlu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Beni kimsesizler mezarlığına gömün" notunu bırakıp, intihar etti
İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi Eminönü'ndeki balıkçı teknesi davasında karar! 3 nolu balıkçının tahliyesi durduruldu Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı

Son Dakika Haberleri
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]