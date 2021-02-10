İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

10.02.2021 07:31

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İSTANBUL - Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova- Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Bölgesi, İstanbul, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika


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