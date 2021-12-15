Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa ( Mudanya ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Son Dakika › Güncel › Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

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