Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo Seferleri İptal

İdo ve Budo Seferleri İptal

49 dakika önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

İdo ve Budo Seferleri İptal, System.String[]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal olan seferler şöyle: 07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal olan seferler ise; 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:31 Kaynak: İHA

Marmara Denizi, İtü, İstanbul, Bursa, Ekonomi
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