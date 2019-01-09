Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo Seferleri İptal Edildi

İdo ve Budo Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İstanbul'da gece boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

İdo ve Budo Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İstanbul'da gece boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti. İDO'da iptal olan seferler: Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.01.2019 09: 51 - 11: 45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09.01.2019 08: 30 - 10: 55 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09.01.2019 07: 45 - 10: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.01.2019 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.01.2019 09: 50 - 11: 45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 09.01.2019 18: 45 - 21: 45 BUDO'da iptal olan seferler: 09.01.2019 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.01.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.01.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.01.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 09.01.2019 12: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Kadıköy, Bursa, İstanbul, Ekonomi
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