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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

06.01.2022 09:04
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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