Son Dakika Haberleri: İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Son Dakika Güncel İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli - Son Dakika

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli, System.String[]

İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.


Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,


İptal edilen İDO Seferleri: "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 04.12.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferimizi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferimizi ile Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."


BUDO Seferleri: "04.12.2019 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10.00 seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir." - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı
İstanbul'daki Robin Hood, bu kez Osmaniye'de ortaya çıktı Tevfik Göksu: Maksat seçimi kazanmakmış Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 13:11:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]