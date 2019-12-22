İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli - Son Dakika

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

6 saat önce

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli, System.String[]

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:

07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,

07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

08.00'de Bursa- Büyükçekmece,

08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

09.00'da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik

09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,

09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

10.30'da Büyükçekmece-Bursa,

10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa

15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

(Zafer Peker/İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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