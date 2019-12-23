İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli - Son Dakika
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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

6 saat önce

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli, System.String[]

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.


İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat


07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı


07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,


08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,


Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:


07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)


14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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