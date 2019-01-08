Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'ya Olumsuz Hava Engeli

İdo ve Budo'ya Olumsuz Hava Engeli

15 dakika önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

İdo ve Budo'ya Olumsuz Hava Engeli, System.String[]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinde, 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise,

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:12 Kaynak: İHA

Mudanya, Eminönü, İstanbul, Bursa, Güncel
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