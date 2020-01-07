İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ - Son Dakika

İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

6 saat önce

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ, System.String[]
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle:

İDO

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
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