İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ (GÖRÜNTÜYLE) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ (GÖRÜNTÜYLE) - Son Dakika

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ (GÖRÜNTÜYLE)

6 saat önce

Haber -Kamera: Oğuzcan YAZAR / İstanbul DHAİstanbul'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ (GÖRÜNTÜYLE), System.String[]

Haber -Kamera: Oğuzcan YAZAR/ İstanbul DHA

İstanbul'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

ŞEHİR HATLARI

07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07: 45 Karaköy-Kabataş

07: 30 Beşiktaş-Büyükada

07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07: 40

Bostancı-Beşiktaş 07: 40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 08: 10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30

Görüntü dökümü:

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-Beşiktaş İskelesi detay

-İptal yazısı detay

-Deniz ve dalgalardan detay

-İskelede bekleyen insanlar

-Vapur görüntüsü

-Genel ve detaylar


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
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