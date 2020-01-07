İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor - Son Dakika

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 11.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı- Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Şehir Hatları'nın İstinye-Çubuklu arabalı vapur ile Üsküdar-Ortaköy motor seferleri de geçici olarak durduruldu.