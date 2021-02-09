İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy- Beşiktaş , 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı- Karaköy , 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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