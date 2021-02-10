İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL - Son Dakika

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy- Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy- Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.