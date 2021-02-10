İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL - Son Dakika

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL
10.02.2021 07:29
İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İSTANBUL DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy- Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy- Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.
Son Dakika Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı Esenyurt'ta küfürleşme kavgası! Çocukluk arkadaşını öldürdü Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu