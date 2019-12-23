İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle - Son Dakika

İSTANBUL DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;23.12.2019 saat 07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy23.12.2019 saat 07: 40 Bostancı-Beşiktaş 23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07: 45 Karaköy-Bostancı,
06: 55 Bostancı-Karaköy,