İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle - Son Dakika
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İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle

6 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

23.12.2019 saat 07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07: 40 Bostancı-Beşiktaş

23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş,

07: 45 Karaköy-Bostancı,

06: 55 Bostancı-Karaköy,


İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:15 Kaynak: DHA
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