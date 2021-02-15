İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

15.02.2021 06:23
İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy- Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika


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