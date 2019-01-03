Son Dakika Haberleri: İdo, Yarıyıl Tatiline 87 Ek Sefer Ekledi

İdo, Yarıyıl Tatiline 87 Ek Sefer Ekledi

2 saat önce

İDO, bu sene yarıyıl tatilinde oluşabilecek yoğunlukları öngörerek 87 ek sefer koydu.

İdo, Yarıyıl Tatiline 87 Ek Sefer Ekledi, System.String[]
İDO, bu sene yarıyıl tatilinde oluşabilecek yoğunlukları öngörerek 87 ek sefer koydu.

İDO, 18 milyon öğrencinin ve ailelerinin beklediği yarıyıl tatilinde muhtemel yoğunluğu öngörerek 87 ek seferle tatilcilere destek verdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; 18 Ocak Cuma akşamı başlayıp, 3 Şubat Pazar günü sona erecek ve iki hafta sürecek yarıyıl tatili boyunca İDO, planlanan ek seferlerle birlikte, sömestr döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısını bin 183'e çıkaracak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Ekonomi
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