İdo Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa- Bandırma
'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak'taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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