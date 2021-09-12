İDOB, bale sezonunu "Uyuyan Güzel" ile açtı - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2021-2022 bale sezonunu "Uyuyan Güzel" balesiyle, küresel salgının kontrollü normalleşme döneminde alınan önlemlerle açtı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerle yüz yüze buluşmayı engelleyen küresel salgın kaynaklı zorunlu ara, klasik bale repertuvarının en önemli eseri olarak kabul edilen "Uyuyan Güzel"in temsiliyle son buldu.

Yüzyıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan ve 4 sezondur kapalı gişe oynanan eserin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli eserlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" balesi 15-17 ve 18 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.???????