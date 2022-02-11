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İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile anacak - Son Dakika

İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile anacak

11.02.2022 17:29
İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile anacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevinde bulunmuş bariton Sedat Öztoprak, 17 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde anılacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevinde bulunmuş bariton Sedat Öztoprak, 17 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde anılacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, soprano Efsun Öztoprak'ın sunumuyla gerçekleştirilecek konserde, dokuz bestecinin bestelemiş olduğu eserler, konsere özel olarak ilk kez seslendirilecek.

Konserde, Yalçın Tura'nın " Karacaoğlan'dan Üç Deyiş", Çetin Işıközlü'nün "Bir Damla Yağmur", Ertuğrul Sevsay'ın "İstanbul'u Dinliyorum", Aydın Karlıbel'in Piri Reis Operası'ndan "Kavatin", Hasan Uçarsu'nun "Piyale", Mesruh Savaş'ın "Orfeus'a Sone", Murat Kodallı'nın "Ağlamak", Oğuzhan Balcı'nın "Derin Nehir", Orhan Şallıel'in "Şehzade Mustafa Mersiyesi" adlı besteleri sanatseverlere sunulacak.

Solist olarak Serkan Bodur, Sedatcan Öztoprak, Caner Akgün, Alper Göçeri, Gülbin Günay, Önay Günay, Bülent Külekçi, Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ'ın yer alacağı konserde, solistlere piyanoda Fügen Yiğitgil, kemanda Vugar Gurbanov ve Ezgi Karasu, viyolada Yelda Korsu, viyolonselde Burak Ayrancı eşlik edecek.

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Sedat Öztoprak, İstanbul, Kadıköy, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile anacak - Son Dakika


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