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İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile andı - Son Dakika

İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile andı

18.02.2022 15:01
İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile andı

İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevinde bulunmuş bariton Sedat Öztoprak, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenen konserle anıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevinde bulunmuş bariton Sedat Öztoprak, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenen konserle anıldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, soprano Efsun Öztoprak'ın sunumuyla gerçekleşen konserde, dokuz bestecinin eserleri, özel olarak ilk kez seslendirildi.

Programda, Yalçın Tura'nın " Karacaoğlan'dan Üç Deyiş", Çetin Işıközlü'nün "Bir Damla Yağmur", Ertuğrul Sevsay'ın "İstanbul'u Dinliyorum", Aydın Karlıbel'in Piri Reis Operası'ndan "Kavatin", Hasan Uçarsu'nun "Piyale", Mesruh Savaş'ın "Orfeus'a Sone", Murat Kodallı'nın "Ağlamak", Oğuzhan Balcı'nın "Derin Nehir", Orhan Şallıel'in "Şehzade Mustafa Mersiyesi" adlı besteleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Solist olarak Serkan Bodur, Sedatcan Öztoprak, Caner Akgün, Alper Göçeri, Gülbin Günay, Önay Günay, Bülent Külekçi, Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ, keman sanatçıları Vugar Gurbanov ve Ezgi Karasu, viyola sanatçısı Yelda Korsu, viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı'nın yer aldığı konserde, Fügen Yiğitgil ise piyanoda solistlere eşlik etti.

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Sedat Öztoprak, İstanbul, Kadıköy, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile andı - Son Dakika


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