İDOB, "Çanakkale Zaferi" konseri verecek - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta, "Çanakkale Zaferi" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde, "Bozkırın Sesi", "Gurbet", "Efem", "Bozlak", "Ey Mavi Göklerin Beyaz ve Kızıl Süsü", "Akşam Olur Hasret Büyür", "Divan", "Köroğlu", "Dadaloğlu", "Selanik Türküsü", "Yemen Türküsü", "Ağıt", "Türklük Marşı" ve "Denizciler Marşı" eserleri seslendirilecek.

Konserde ayrıca "Hastabakıcı Hanımlar İlahisi"nin final bölümü ile "Rıfat Bey'in Alay Marşı Üzerine Parafraz" ve "Türkü" adlı besteler de müzikseverlerle buluşacak.

Konserde sahne alacak solistler Gökhan Akyüz, Ayşenur Ayyıldız, Serkan Bodur, Mithat Karakelle, Ufuk Karakoç, Yoel Keşap, Deniz Likos ve Onur Turan'a piyanist Aydın Karlıbel eşlik edecek.