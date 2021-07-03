İDOB Çocuk Balesi mini gösteride buluştu - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren çocuk balesi ekibi, yaz tatili öncesi bir araya gelerek mini gösteri yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çocuk balerinleri korumak adına çalışmalarına ara veren İDOB Çocuk Balesinin 27 kişilik kadrosu Arkeoloji Müzesi'nde kurulan sahnede buluştu.

Bir önceki sezonda sahneye konulan "Dans Et, Şarkı Söyle" projesinden, koreografik düzenlemesi Bahar Vidinlioğlu'na ait "Kalinka" ve yine koreografisi Bahar Vidinlioğlu'na ait bir dans ile küçük balerinler sahnede performans sergiledi.