İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Cumhuriyet" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Besteci Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" adlı ölümsüz eserlerinden bölümlerin yorumlanacağı konser, 29 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell

Sahnesi'nde, 30 Ekim'de ise Kadıköy Belediye Süreyya Opera

Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Orkestra şefliğini Hasan Niyazi Tura'nın yapacağı konserin koro şefliğini Volkan Akkoç üstlenecek.

Solist Özgecan Gençer'in "Bozkırın Sesi"

adlı eseri seslendireceği etkinlikte, İDOB Orkestrası ve Korosu tarafından Muammer

Sun'un Cumhuriyet eserinden "Başlangıç", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", Kurtuluş eserinden "Yenilgi", "Hüzün", "Ağır Bölüm", "Özveri", "Direniş", "Jenerik müziği", "Sevda Çiçeği", " Denizcilerin Şarkısı", "Savaş Müziği" ve "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" bölümleri seslendirilecek.

Konser, sözü Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'a, müziği ise Cemal Reşit Rey'e ait "10. Yıl Marşı" ile sona erecek.