İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor

22.04.2022 10:41
İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Don Kişot balesini bugün Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Don Kişot balesini bugün Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek hazırlanan eser, iki sene sonra yeniden sahnelenecek.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869'da Moskova Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahneye konulan eser, klasik balenin önemli eserleri arasında yer alıyor.

"Klasik olan partilerin en orijinal ve en zor olanlarını seçtim"

Eseri sahneye koyan Ayşem Sunal Savaşkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de prömiyerini yaptıkları Don Kişot balesini pandemi sürecinin ardından sanatseverlerle buluşturmanın memnun edici olduğunu söyledi.

Savaşkurt, uzun ve güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkati çekerek, "O kadar özlemişiz ki sahneyi artık inmek istemiyoruz. Klasik eserlerin en zorlarından biri Don Kişot, onun için çok güzel hazırlandık. Petipa'nın koreografisini orijinaline yakın sahneliyoruz. Diğer versiyonlardan bazı esinlenmeler var. Klasik olan partilerin en orijinal ve en zor olanlarını seçtim. Çünkü ne kadar zorlarsak o kadar iyi oluyor."

Eseri, nisan ve mayısta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, haziranda ise AKM Büyük Sahne'de sergileyeceklerini ifade eden Savaşkurt, AKM'de daha kalabalık bir ekibin eserde yer alacağının altını çizdi.

Alkış Peker, Alper Akalın ve Egemen Kement'in "Don Kişot"u canlandıracağı eserde, "Sancho Panza"yı Ürün İndere, Murat Öztekin, "Kitri"yi Büşra Ay, Berfu Elmas, Gizem Atik Tuncay, "Basilio"yu Erhan Güzel, Batur Büklü, Çağatay Özmen ve İDOB sanatçıları dönüşümlü olarak canlandıracak.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında da yer alan Don Kişot'un dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

Etkinlik, 22, 27, 29, 30 Nisan ile 12 ve 19 Mayıs'ta saat 20.00'de, 14 ve 15 Mayıs'ta saat 16.00'da sahnelenecek.

İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor
İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor
İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor
İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor
İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında Türk imam Kara birinci oldu Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında Türk imam Kara birinci oldu Merak saldığı 4 tekerli bisikletler için üretim atölyesi kurdu Merak saldığı 4 tekerli bisikletler için üretim atölyesi kurdu

Kadıköy Belediyesi, Don Kişot, İstanbul, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarar sebep oldu!
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Eski patronunu ''Kızlarını öldürür, karına tecavüz ederiz'' diye tehdit eden kişiler kıskıvrak yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement