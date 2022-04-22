İDOB, Don Kişot balesini iki yıl aranın ardından sahneliyor - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Don Kişot balesini bugün Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek hazırlanan eser, iki sene sonra yeniden sahnelenecek.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869'da Moskova Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahneye konulan eser, klasik balenin önemli eserleri arasında yer alıyor.

"Klasik olan partilerin en orijinal ve en zor olanlarını seçtim"

Eseri sahneye koyan Ayşem Sunal Savaşkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de prömiyerini yaptıkları Don Kişot balesini pandemi sürecinin ardından sanatseverlerle buluşturmanın memnun edici olduğunu söyledi.

Savaşkurt, uzun ve güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkati çekerek, "O kadar özlemişiz ki sahneyi artık inmek istemiyoruz. Klasik eserlerin en zorlarından biri Don Kişot, onun için çok güzel hazırlandık. Petipa'nın koreografisini orijinaline yakın sahneliyoruz. Diğer versiyonlardan bazı esinlenmeler var. Klasik olan partilerin en orijinal ve en zor olanlarını seçtim. Çünkü ne kadar zorlarsak o kadar iyi oluyor."

Eseri, nisan ve mayısta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, haziranda ise AKM Büyük Sahne'de sergileyeceklerini ifade eden Savaşkurt, AKM'de daha kalabalık bir ekibin eserde yer alacağının altını çizdi.

Alkış Peker, Alper Akalın ve Egemen Kement'in "Don Kişot"u canlandıracağı eserde, "Sancho Panza"yı Ürün İndere, Murat Öztekin, "Kitri"yi Büşra Ay, Berfu Elmas, Gizem Atik Tuncay, "Basilio"yu Erhan Güzel, Batur Büklü, Çağatay Özmen ve İDOB sanatçıları dönüşümlü olarak canlandıracak.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında da yer alan Don Kişot'un dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

Etkinlik, 22, 27, 29, 30 Nisan ile 12 ve 19 Mayıs'ta saat 20.00'de, 14 ve 15 Mayıs'ta saat 16.00'da sahnelenecek.