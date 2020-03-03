İDOB, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İDOB, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser verecek - Son Dakika

İDOB, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser verecek

6 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Şarkılarda Kadın" başlıklı bir konser verecek.

İDOB, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser verecek, System.String[]

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Şarkılarda Kadın" başlıklı bir konser verecek.

Kadınların mutluluk, hüzün, hayal kırıklığı, korku, tutku, merhamet, öfke, kıskançlık ve sadakat gibi duygularının şarkılarla anlatılacağı konser, 6 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, La Favorita, Manon Lescaut, Il Trovatore, Don Pasquale, La Boheme, Carmen, Tosca, Edgar, Fedora, Un Ballo in Maschera, Edgar, Rigoletto, L'Arlesiana operalarından aryalar, İDOB sanatçıları tarafından yorumlanacak.

Konserde, Hüseyin Kaya'nın piyanosu eşliğinde, Önay Günay, Caner Akgün, Berk Dalkılıç, Murat Güney, Kevork Tavityan, Ali Murat Erengül ve Bülent Külekçi solist olarak sahne alırken, İlke Kodal da Berk Sarıbay'ın "Sen" koreografisini yorumlayacak.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İDOB, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]