İDOB, Faust'u sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin İDOB, Faust'u sahneleyecek - Son Dakika Magazin

İDOB, Faust'u sahneleyecek

6 saat önce

Eser, 17,18, 21, 22, 24 ve 25 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

İDOB, Faust'u sahneleyecek, System.String[]

Eser, 17,18, 21, 22, 24 ve 25 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu, Zdravko Lazarov orkestra şefliğini üstlendiği eserde sahne alan koroyu ise Aydın Karlıbel yönetecek.


Eserde, "Faust"u Erdem Erdoğan ve Hüseyin Likos, "Mephistopheles"i Zafer Erdaş ve Gökhan Ürben, "Marguerite"i Ayten Telek ve Gülbin Günay, "Valentin"i Caner Akgün ve Alper Göçeri, "Siebel"i Özge Kalelioğlu ve Deniz Likos, "Wagner"i Göktuğ Alpaşar ve Utku Bayburt, "Marthe" rolünü Neslişah Pekin ve Nursel D. Yazgan dönüşümlü olarak oynayacak.


Koreografisi Beyhan Murphy'e ait eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımını Yakup Çartık yaptı.


Alman yazar J. W. Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen aynı adlı eserinden uyarlanan Faust'un librettosunu Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre kaleme aldı.


Eserin konusu kısaca şöyle: "İhtiyar Doktor Faust, kasvetli, karanlık odasında gençliğinin özlemini duymaktadır: Dua da etse derdine çare bulacağından emin değildir. Bu nedenle şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Mephistopheles yüzünde alaycı gülümseyişiyle gelir ve Faust'a ne istediğini sorar, 'Para mı, ün mü?' Yaşlı doktor Faust ise hiç birini istemez. sadece gençliğini arzulamaktadır. Şeytan ona gençliğini verecektir ancak buna karşılık ondan ruhunu ister. Mephistopheles kozunu oynar. Aniden güzel bir kız hayali belirir, bu Marguerite'dir. Marguerite'i gören Faust heyecanla pazarlığı kabul eder. Böylece olaylar gelişir ve Faust genç bir delikanlı olarak kaderini Şeytan Mephistopheles'in ellerine bırakır?"

Kadıköy Belediyesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
21:41 Murat Ceylan'ın Dominik hazırlığı - Son Dakika Magazin
21:26 Eşi başkasıyla kaçan 67 yaşındaki Kemal amcanın tapusunu Esra Erol kurtardı - Son Dakika Magazin
20:28 Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin
20:06 Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika Magazin
19:53 Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:44:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İDOB, Faust'u sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]