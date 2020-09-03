İDOB 'Kolaj' programıyla sezon açılışını yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde yapılacak etkinlik, 9 ve 11 Eylül'de Büyükyalı Fişekhane'de sanatseverlerle buluşacak.

Adını resim sanatında kullanılan ve bir yüzeyde birçok katmanlı, kesip yapıştırılmış, birbirinden farklı yüzeylerin oluşturduğu bir formdan alan etkinlikte, opera, bale, modern dans topluluğu, koro, çocuk korosu ve çocuk balesi bir araya gelerek performans sergileyecek.

Yaklaşık bir saat sürecek etkinlikte, Johannes Brahms'ın "Guten Abend, gut' Nacht, Op. 49, No. 4" eserinde İDOB Çocuk Korosu ile Çocuk Balesi sahne alacak.

"Kuğunun Ölümü" eserinde dansçı Melike Manav'a, viyolonselde Şafak Erişkin ile arpte Pınar Sivritepe eşlik edecek.

Koreografisini Berk Sarıbay'ın üstlendiği "Sen" adlı eserde dansçı İlke Kodal ile piyanosuyla Hüseyin Kara sahne alacak.

Işıl Derya Bıçakçı'nın koreografisini yaptığı "Hal" eserinde MDTist Dansçıları Ferhat Güneş, Demet Aksular, Emre Olcay ve Ozan Akgün sahnede olacak. Murat Anıl Erginol ile Bora Gökay'ın keman çalacağı eserde, Filip Kowalski viyola, Burak Ayrancı ise viyolonsel icra edecek.

İDOB Korosu, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Ave verum corpus" eserini yorumlayacak. Volkan Akkoç'un koro şefliğinde yorumlanacak eserde, Seda Subaşı Yalçın ve Vugar Gurbanov keman, Verda Gül viyola, Gözde Öcal Güvemli ise viyolonsel çalacak.

Aydın Karlıbel, kendi eseri olan Piri Reis'ten "Bezirganbaşı Türküsü'nü, Cemal Reşid Rey'in Zeybek eserinden ise "Intermezzo" bölümünü piyano ile yorumlayacak.

Konserde Çaykovski, Puccini, Mozart ve Verddi'nin eserlerini ise Süren Maksutov Caner Akgün, Bülent Külekçi, Esra Abacıoğlu Akcan, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Ufuk Toker, Aylin Ateş, Murat Güney ve Hale Soner Kekeç yorumlayacak.