İDOB sanatçıları yeni yıl konseri verecek

Avusturyalı besteci Johann Strauss'un "Die Fledermaus" (Yarasa) operetinden aryalarla Johann Strauss, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi,Charles Gounod, Franz Lehar, Arturo Marquez, Leonard Bernstein'in çeşitli eserlerinin yorumlanacağı konser, 30 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Avusturyalı besteci Johann Strauss'un "Die Fledermaus" (Yarasa) operetinden aryalarla Johann Strauss, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi,

Charles Gounod, Franz Lehar, Arturo Marquez, Leonard Bernstein'in çeşitli eserlerinin yorumlanacağı konser, 30 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Konserde, şef Murat Kodallı yönetimindeki İDOB orkestrasına Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ufuk Toker, solist olarak eşlik edecek.

Şahin Dedemen şefliğindeki İDOB Çocuk Korosu ise "Mutlu Bir Yılın Özlemi", "Hoş Geldin Yeni Yıl", "We Wish You a Merry Christmas" ve "Jingle Bells" şarkılarını yorumlayacak.

Yeni yıl konserleri 3-4 Ocak 2020'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden izlenebilecek.

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