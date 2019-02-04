Son Dakika Haberleri: İdob Şubatta 3 Konser Verecek

İdob Şubatta 3 Konser Verecek

46 dakika önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) şubat ayında 3 konserle sanatseverlerle buluşacak.

İdob Şubatta 3 Konser Verecek, System.String[]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) şubat ayında 3 konserle sanatseverlerle buluşacak.

Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerin ilki "Alman Romantikleri"nde İDOB solistleri sahne alacak.

Konserde, ünlü Alman bestecileri Robert Schumann, Franz Schubert ve Johannes Brahms'ın eserlerini, piyanist Evren Büyükburç Erol eşliğinde, Mezzosoprano Özay Günay ve Bariton Önay Günay seslendirecek.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İDOB Orkestrası'nın sahnede olacağı "Senfonik Konser" de 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserde solist sanatçı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Tayfun Bozok yer alacak.

Program kapsamında 12 Şubat müzikseverlerin beğenisine sunulacak "İngiliz – Amerikan Besteciler Konseri"nde ise ünlü İngiliz ve Amerikan bestecilerin eserlerini, İDOB solistleri Utku Bayburt, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Ayşe Sezerman, Elif Tuğba Tekışık, piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:18 Kaynak: AA

İstanbul, Kültür Sanat
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