İdob Şubatta 3 Konser Verecek

İstanbul
Devlet Opera ve Balesi (İDOB) şubat ayında 3 konserle sanatseverlerle buluşacak.
Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerin ilki "Alman Romantikleri"nde İDOB solistleri sahne alacak.
Konserde, ünlü Alman bestecileri Robert Schumann
, Franz Schubert
ve Johannes Brahms'ın eserlerini, piyanist Evren
Büyükburç Erol eşliğinde, Mezzosoprano Özay Günay ve Bariton Önay Günay seslendirecek.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov
yönetiminde İDOB Orkestrası'nın sahnede olacağı "Senfonik Konser" de 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserde solist sanatçı olarak Ankara
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Tayfun Bozok yer alacak.
Program kapsamında 12 Şubat müzikseverlerin beğenisine sunulacak "İngiliz – Amerikan Besteciler Konseri"nde ise ünlü İngiliz ve Amerikan bestecilerin eserlerini, İDOB solistleri Utku Bayburt
, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Ayşe Sezerman, Elif Tuğba
Tekışık, piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirecek.