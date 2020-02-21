İDOB, Üç Silahşor'u sahneleyecek - Son Dakika
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İDOB, Üç Silahşor'u sahneleyecek

7 saat önce

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden baleye aktarılan "Üç Silahşor", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

İDOB, Üç Silahşor'u sahneleyecek, System.String[]

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden baleye aktarılan "Üç Silahşor", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

Giuseppe Verdi'nin müziklerine imza attığı eser, 27 Şubat, 3 ve 5 Mart'ta 20.00'de, 7 Mart'ta ise 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Eserin 29 Şubat'ta gerçekleştirilecek özel gösterimi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında görme engelli sanatseverlere sesli betimlemeyle aktarılacak.

Senaryo ve koreografisi Armağan

Davran ile Volkan Ersoy'a ait eserin müzik düzenlemesi ise Bujor Hoinic tarafından yapıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010'da Türkiye prömiyerini yapan eser, önceki sezon İstanbullu sanatseverlere sunuldu.

Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşor", 16. yüzyılda Fransa'da geçiyor. Eser, Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli, gözü pek dört şövalyenin maceralarını ele alıyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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