İDOB'un modern dans topluluğu MDTİst, "Yeni Hayat" dans gösterisiyle izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

İDOB'un modern dans topluluğu MDTİst, "Yeni Hayat" dans gösterisiyle izleyiciyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçıları, "Yeni Hayat" dans gösterisiyle sahneye dönüyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçıları, "Yeni Hayat" dans gösterisiyle sahneye dönüyor. Dünya prömiyeri 22 Eylül'de Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Yeni Hayat", 5 farklı kısa özgün koreografiden oluşuyor. Gösteride Canberk Yıldız'ın "Parti", Alper Marangoz'un "Koz", Huri Murphy'nin "Neva", Ferhat Güneş'in "Hep" ve Chiara Giorda'nın "Söz" adlı yeni koreografileri izlenebilecek. Müziklerini Onur Seçki, sahne tasarımını MDTİst ve Serdar Kalmaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın'ın üstlendiği gösteri, yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir tasarımla sahneye taşıyor. İzleyiciyle 28 Eylül ve 6 Ekim'de de buluşacak gösterinin biletlerine "www.operabale.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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