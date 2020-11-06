İDOB'un "Triad" grubu ilk konserini verdi - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) oda müziği topluluğu "Triad", müzikseverlerle buluştu.

Klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen, viyolonsel sanatçısı Şafak Erişkin ve piyanist Eren Aydoğan tarafından pandemi sürecinde kurulan topluluk, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen etkinlikte, üç ses veya üç çalgı için düzenlenmiş triolar seslendirildi.

Birbirine bağlı üçlü anlamına gelen "Triad" grubu, provalarını online olarak yaptıkları hazırlıklar sonrası ilk kez grup olarak seyircili konser verdi.

Topluluk, Fransız besteci Gabriel Faure'un "Klarnet, Viyolonsel ve Piyano için Trio, Re Minör, Op.120" eseriyle Avusturyalı besteci Alexander von Zemlinsky'nin "Klarnet, Viyolonsel ve Piyano için Trio, Re Minör, Op.3" eserini yorumladı.