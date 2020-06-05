İdrar kaçırma depresyonu artırıyor - Son Dakika

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, insanların idrar kaçırmayı çaresiz bir dert, yaşlanmanın doğal bir sonucu ya da kaderleri olduğunu düşünerek kabul ettikleri için bu durumun depresyon oranını artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Tarcan, yaptığı açıklamada, idrar kaçırmanın hem kadınlarda hem de erkeklerde hangi yaşta olursa olsun mutlaka bir üroloji uzmanına başvurma sebebi olduğunu ifade ederek, yaş ilerledikçe idrar kaçırma ihtimalinin arttığını ancak hastaların bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşündükleri için hekime başvurmayı ertelediklerinin kaydetti.

60 yaşından itibaren en az her 3 kadından birinin idrar kaçırdığını dile getiren Tarcan, "Ne yazık ki bunların çok azı hekime başvuruyor. Kadınlar idrar kaçırmayı söylemekten utanıyorlar. Utandıkları için de bunu hekime söylemiyorlar. Çaresi olmayan bir problem olduğunu düşünenler de var. Hekimin onlara daha zor bir tedavi ya da ameliyat önereceğini, bu sebepten de daha kötü olabileceklerine inanıyorlar. Bu yüzden hekime başvurmuyorlar." ifadelerini kullandı.

Tarcan, idrar kaçırma probleminin ertelenmesinin hayati risklere yol açabildiğini vurgulayarak, bu problemin altında yatan önemli bir hastalığın olabileceğine işaret etti.

İdrar kaçırmada, depresyona sürükleme oranının birçok kronik hastalıktan daha yüksek olduğunu dile getiren Tarcan, şöyle devam etti:

"Depresyona sürükleme şekli birçok kronik hastalıktan daha yüksek. İdrar kaçırma eşittir mutsuzluk. İnsanlar bir şekilde bunun çaresiz bir dert, yaşlanmanın doğal bir sonucu, kaderleri olduğunu düşünerek kabullenebiliyorlar. Bu da elbette depresyon oranını artırıyor. Depresyon diğer birçok hastalığın da habercisi. Kalp damar hastalıklarından nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalık depresyondaki hastalarda daha sık görülüyor. Daha ağır geçirilen depresyonun yaşamı kısaltan ve bozan bir tablo olduğunu biliyoruz."

İdrarda renk değişimi yaşanırsa üroloji uzmanına gidilmeli

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrarda her türlü renk değişikliğinde üroloji uzmanına gidilmesi gerektiğini belirterek, yiyeceklerin renginden kaynaklanan renk değişiminin masum olduğunu, ancak bu sorunun devam etmesi durumunda doktora gidilmesi gerektiğini söyledi.

Hijyenik açıdan idrar kaçırmada mesane pedlerinin kullanılması önerisinde bulunan Tarcan, tedavi başlayana ya da başarıya ulaşana kadar idrar kaçırmanın tamamen geçmediği, çok azaldığı durumlarda özel tasarlanan mesane pedlerinin kullanılmasını tavsiye etti.